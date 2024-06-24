نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. كواليس مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس وصلاح عبد الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستكمل صناع مسلسل تيتا زوزو تصوير مشاهده، والمسلسل مكون من 30 حلقة، بطولة إسعاد يونس وصلاح عبد الله، من المقرر أن يعرض قريبا على القنوات الفضائية.

قصة مسلسل تيتا زوزو

تدور أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار اجتماعي خفيف، حول مشاكل العائلية مع الأبناء والأحفاد، حيث تقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

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أبطال مسلسل تيتا زوزو

ومسلسل تيتا زوزو من إخراج شيرين عادل وكتابة محمد عبد العزيز، ويشاركها في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

آخر أعمال صلاح عبد الله

وكانت آخر أعمال الفنان الكبير صلاح عبد الله فيلم “الإسكندراني” بطولة الفيلم الفنان أحمد العوضي، والفنانة زينة، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان القدير حسين فهمي، والفنانة الشابة تسنيم مطر، والفنانة رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين والفنانات، وايضا شارك في مسلسل “عتبات البهجة” ومسلسل “سر إلهي” ومسلسل “حرب الجبالي” ومسلسل “جري الوحوش” ومسلسل “ب ١٠٠ راجل” ومسلسل “العتاولة”، وايضا مسلسل سفاح الجيزة آخر أعمال صلاح عبد الله الفنية، الذي، عرض على منصة شاهد الرقمية، وظهر خلال أحداثه بدور رجل يملك مصنعا يعمل به أحمد فهمي.

اخر اعمال إسعاد يونس

وكان آخر أعمال إسعاد يونس هو فيلم فيلم عصابة عظيمة، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتدور أحداثه حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، وايضا شاركت فى رمضان الماضى بالجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

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