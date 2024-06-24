نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من سماء إبراهيم بعد أداء مناسك الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سماء إبراهيم جمهورها ومتابعيها، خاصية ستوري التابعة لحسابها الرسمي بموقع انستجرام، صورة من داخل الطائرة أثناء عودتها إلى مصر، بعد أداء مناسك الحج في السعودية.

أول تعليق من سماء إبراهيم بعد أداء مناسك الحج

وكتبت سماء ابراهيم: "اول مرة في السفر ابقي وانا راجعة سايبة حتة من روحي عشان ارجع ليها تاني، الحمدلله لبيك اللهم لبيك، الحمدلله علي نعمة الحج ".

أعمال سماء إبراهيم في رمضان 2024

ومن ناحية اخري، شاركت سماء إبراهيم في مسلسل «بـ 100 راجل» من بطولة سمية الخشاب وصلاح عبد الله ومحمد القس ومحمود عبد المغني من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، مسلسل «محارب» من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي نيرمين الفقي وماجد المصري من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وايضا مسلسل «رحيل» من بطولة ياسمين صبري وأحمد بدير وأحمد صلاح حسني وأحمد صيام ومحمد كيلاني من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام، مسلسل «بابا جه» ويشاركها البطولة أكرم حسني ونسرين أمين ومحمود البزاوي ولافينيا نادر ومحمد أوتاكا من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي، مسلسل «عتبات البهجة» المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد من بطولة يحيى الفخراني ويوسف عثمان وعنبة وجومانا مراد وهنادي مهنا من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

آخر أعمال سماء إبراهيم

وكان آخر أعمال سماء إبراهيم هو مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، "بابا المجال" مع مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف، تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع.

وأيضا فيلم "مقسوم" من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، يظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب وتامر حبيب ومحمد ممدوح والمخرج هاني خليفة وثراء جبيل والمخرج معتز التوني، تدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى "أميتشي" وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 عاما، وبسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد