أغنية تمنى صابر الرباعي تقديمها.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان صابر الرباعي في تصريحات تلفزيونية عن الأغنية التي كان يود أن يغنيها بدلا من مطربها الأساسي، حيث قال: كان نفسي أغني أغنية الطبطبة لـ حسين الجسمي، خفيفة وممتازة والسهل الممتنع.

أحدث أعمال صابر الرباعي

سبق، وطرح صابر الرباعي أغنية الباشا علي قناته الرسمية علي يوتيوب، الأغنية من كلمات الشاعر محمد أبو نعمه والالحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

كلمات أغنية الباشا لـ صابر الرباعي

الباشا ابو وردة في خده

بيمسي علي الحلوين

ده جمال أصلي بتاع بلده

وماشوفتش زيه اتنين

من كتر العظمة يعدي

قلبي بيشبع دقات

ده جمال واصل ومعدي

ماهو برضه الناس مقامات

الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود

سلمت وقلبي استسلم

لجماله دون مجهود

علي سنجة عشره وبارع

راسي في حتته وكبير

لما بينزل في الشارع

تترص الناس طوابير

للباشا للباشا

تترص الناس طوابير

الباشا ياناس متربي

ع العز وع الاتيكيت

ببصم وبقول بالعربي

أنا من قلبي اتشديت

شبعان لف وبتسوح

والباشا يا ناس تقلان

ده أنا من حيرتي وأنا مروح

بتلخبط في العنوان

الباشا أما بيتكلم

وكانه بيعزف عود

سلمته وقلبي استسلم

لجماله دون مجهود

على سنجة عشرة وبارع

راسي في حتته وكبير

لما بينزل في الشارع

تترص الناس طوابير

للباشا للباشا

تترص الناس طوابير

آخر أعمال صابر الرباعي

وكان آخر أعمال صابر الرباعي هي أغنية «يا مجنون» التي شهدت نجاحا ملحوظا بتجاوز عدد مشاهداتها المليون، وهي من كلمات وإخراج سليم عبد الله، كلمات أغنية يا مجنون، الآتي: «قول عني مجنون، أنا أنا مجنون، في مملكة العشاق، ما إلى قانون، قول عني مجنون، أنا أنا مجنون، إذا طلعت براسي، اجيلك وين ما تكون، أبوسك اضمك، احضنك اشمك، قدام كل العالم، خليهم يقولون، اني اني مجنون، انا انا مجنون، في مملكة العشاق، ما إلى قانون، قول عني مختل، انا انا مختل، إذا احطك براسي، ماتلاقي حل، قول عني مختل، انا انا مختل، إذا سكنت بقلبي، استعمرك كلك، اكون مثل ضلك، قدام كل العالم، خلهم يحكون، اني اني مجنون، انا انا مجنون، إلى قانون، حبك يعذب يخبل حبيبي، ولا حسيت ولا داري، واشتاقلك صبح وليل، وشوفتك بس تطفي ناري».