شاهد٠٠ أحدث ظهور لمحمد فراج وزوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد فراج صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام " ٠

وظهر في الصورة برفقة زوجته الفنانة بسنت شوقي وهم يستمتعوا بأجازه الصيف، في إحدى الشواطئ، ارتدت بسنت بلوزة سوداء وشورت بيج، وارتدى فراج تيشرت أخضر اللون.

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أحداث فيلم السيستم



يذكر أن آخر أعملل بسنت فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة.

أبطال فيلم السيستم



والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ما هي تفاصيل اللافتة الإنسانية؟



كشف المنتج كريم الشربيني بأن الفيلم تم إهداؤه للزعيم عادل إمام ولكل أسرة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم.

آخر أعمال محمد فراج الدرامية:



ويذكر أن آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل "بطن الحوت" الذي عرض مؤخرًا، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عصام عمر، أحمد فهمي، بسمة، تامر حبيب عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان،وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج وتأليف أحمد فوزي صالح.