فيديو.. روبي تغني أحدث أغانيها "خد بوسة" في لوس انجلوس

القاهرة - محمد ابراهيم - احيت النجمة روبي حفلا مميزا في لوس أنجلوس، قدمت خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها، وغنت لأول مرة أحدث اغانيها "خد بوسة" من فيلم عصابة الماكس.

https://www.instagram.com/reel/C8muk7eI1m0/?igsh=MWw0c3Zka2V1bjkxcQ==

أطلت علي جمهورها في لوس انجلوس، بإطلالة مميزة، كانت قد أحيت حفلها الأول في مدينة تورنتو بكندا، وحفلها الثاني في نيويورك، كما تحيى حفلها الثالث في واشنطن.

كلمات اغنية "خد بوسة" لـ روبي

وجاءت كلمات الأغنية، كالتالي: قولوا للمتغاظ، إن إحنا اتعودنا خلاص، أصل مفيش حد بيشبهنا، إيش جاب بلي لجمباظ، قولوا للمتكاد، إحنا على أتم استعداد، تسمع مننا كلمة تضايقك، لولا إن مفيش ألفاظ، وقولوا له خد بوسة، وانسى الحوسة اللي أنت وقعت فيها، خد بالك أنا جايالك اتدلع عليك، ما صعبت عليا يا جدع، يا ضعيف قدام الدلع، وطالما طلعت بتضعف، هفضل ادلع فيك، قولوا للمقموص، إن إحنا جايين مخصوص، الدنيا علشان نشغل فيك، ونضايقك وقت أما نعوز، قولوا للغيران، غير مننا بقى حبة كمان، يا صغنن روح خد كورسات، بطلنا خلاص ندي دروس.

روبي في فيلم عصابة الماكس

ويذكر ان النجمة روبي تشارك في بطولة فيلم عصابة الماكس بجوار النجم أحمد فهمى، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول المكسيكي - أحمد فهمي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

آخر أعمال روبي

وكان آخر أعمال روبي أغنية “الليلة حلوة”، التي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع الفيديو الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع ومكس ماستر عمرو الخضري، وجاءت كلماتها: هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة ويومنا ده شكله جميل، خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة ورايقين طول الليل، والليلة حلوة، هو الروقان ده اللي ناقصنا، علي يا ابني الصوت شوية، كمان شوية، ده في مغنى وفي رقص، سقف يا ابني وأنت طبل، ده يومنا يهبل وما تعبناش بالعكس، علي يا ابني الصوت شوية، كمان شوية، ده في مغنى وفي رقص، سقف يا ابني وأنت طبل، ده يومنا يهبل وما تعبناش بالعكس، والليلة حلوة، إيه الجو العسل ده، إيه المود القمر ده، هو الروقان ده اللي ناقصنا، الليلة دي حلوة، القعدة حلوة، إيه الجو العسل ده، إيه المود القمر ده، هو الروقان ده اللي ناقصنا