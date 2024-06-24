محمد الشرنوبي يشارك جمهوره في تسمية لعبته الجديدة



القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة جديدة له، وذلك عبر خاصية ستوري، من خلال صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام " ٠

وظهر الشرنوبي في الصورة برفقة لعبة على شكل سحلية، وعلق على الصورة قائلًا:"مش عايزين تعرفوا سميتها ايه " ٠

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ينتظر الجمهور عرض مسلسل "إقامة جبرية" الذي يقوم ببطولته كلًا من الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، والذي كان من المفترض عرضه قبل السباق الرمضاني ولكن تقرر تأجيل عرضه حتي بعد السباق الرمضاني فمن المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة عبر أحدي المنصات الرقمية.

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

والجدير بالذكر أنه قد طُرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل "إقامة جبرية"، الذي يجمع بين الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد.

يُظهر البوستر الثلاثي وهم يرتدون ملابس سوداء، مما يُشير إلى حالة الغموض المتوقعة في الأحداث. المسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة.

ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.

وفي سياق متصل يذكر أن هذا ليس التعاون الأول بين الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد لكن قد سبق وتعاونوا سويًا في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" في عام 2021، وأيضًا ينتظرون عرض فيلمهم الجديد "بضع ساعات في يومًا ما" المقرر عرضه قريبًا في جميع دور العرض.