عاجل.. وفاة المخرج حسام النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج حسام النبوي، حسبما كشف المخرج تامر حمزة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأعلن تامر حمزة خبر وفاة المخرج حسام النبوي على حسابه بموقع فيس بوك، قائلًا: "ااااه على وجع القلب المخرج حسام النبوي في ذمة الله ربنا يرحمك يا حسام ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة سلام يا عشرة العمر".

وفاة المخرج حسام النبوي

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء بمسجد الشامي، والدفنة بالمقابر الجديدة، والعزاء غدا بقاعة المناسبات بمسجد الشامي.