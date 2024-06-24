نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج حسام النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

ينعي مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانيين العرب بمزيد من الحزن والأسى المخرج حسام النبوي الذي وفاته المنية مساء اليوم بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر

وكان قد رحل عن عالمنا المخرج حسام النبوي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وقد أنهت نقابة السينما إجراءات الدفن، وستقام صلاة الجنازة على المخرج الراحل اليوم، عقب صلاة العشاء بمسجد الشامي بالمحلة الكبرى، والعزاء غدًا بقاعة المناسبات في نفس المسجد.

حسام النبوي، عمل مخرجا للعديد من الاعمال الدرامية اخرها مسلسل " الف سلامة " كما عمل مساعدا لإخراج لبعض الأعمال الفنية، ابرزها ا: مسلسل اللص الذي أحبه عام 1997، ومسلسل ذئاب الجبل عام 1993، وقام بإخراج مسلسل ألف سلامة عام 2013.