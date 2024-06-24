نانسي عجرم تكشف عن تفاصيل تعاونها مع عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية عن بعض تفاصيل أحدث أعمالها الفنية المقبلة وهو فيلم سينمائي يجمعها بالفنان عمرو دياب، وذلك على هامش حفلها الغنائي في مدينة أسطنبول.

وكشفت نانسي عجرم عن تفاصيل الفيلم، قائلة: لهجة الفيلم مصري لبناني، مضيفة: حتى الآن لا يوجد تفاصيل كثيرة عن الفيلم، ولكن تحدثنا عنه بالفعل، ويسعدني التعاون مع عمرو دياب، وأن نجتمع في عمل واحد، وأكيد هتكلم لبناني وعمرو سيتحدث باللهجة المصرية، ومن الممكن أن نمزج بين اللهجتين.

تصريحات نانسي عجرم عن عمرو دياب

وكانت نانسي عجرم قد تحدثت خلال تصريحات تلفزيونية منذ فترة قصيرة عن الهضبة عمرو دياب، وقالت: معجبة بشغل عمرو دياب وبحب نجاحه جدًا وهو نجم كبير.

تركي آل الشيخ يعلن عن فيلم يجمع عمرو دياب ونانسي عجرم

وفي نفس السياق كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة الترفيه تركي آل الشيخ عن الفيلم، حيث قامت بمشاركة مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثناء مصافحته للهضبة عمرو دياب، خلال حضوره العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في السعودية.

وعلق على الفيديو قائلًا: مع الغالي النجم الهضبة، واتفقت معاه على فيلم يجمعه مع النجمة نانسي عجرم في أول مرة تجربة التمثيل لـ نانسي، عاوزين أفلام تذكرنا بزمن الفن الجميل وأبي فوق الشجرة ورصيف نمرة خمسة.

حضور عمرو دياب عرض فيلم ولاد رزق 3

ومن ناحية أخرى كان عمرو دياب قد حرص على حضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في السعودية، وكشف رأيه وقال: الأجزاء الأولى حققت نجاحًا كبيرا، ولكن ولاد رزق 3 على مستوى عالمي، وما حدث من إنتاج يطلق عليه فيلم بالصبغة العالمية ويفتح نفسي علي مشاهدته، وهذا الفضل يعود للمستشار تركي آل الشيخ.

واستكمل عمرو دياب حديثه عن تركي آل الشيخ، قائلًا: معرفتي بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قديمة، وكل الأعمال التي ينتجها أو تخصه بتكون بصبغة عالمية، سواء بالنسبة للإنتاج أو المزيكا أو السينما، وجودة فيلم ولاد رزق 3 عالمية.

أما عن جمهوره، اختتم عمرو دياب حديثه موجهًا رسالة إليهم: بقالي 35 سنة مليش غير جمهوري وأحبهم وأقدرهم واحترمهم، وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين.