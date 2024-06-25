نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي عن الزعيم: "حقق رقم قياسي على المسرح محدش يقدر يكسره" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب دام لأكثر من 25 عام عن المسرح كشف الفنان أحمد حلمي، عن عودته إلى خشبة المسرح مرة أخرى، بمسرحية «ميمو»، مؤكدًا إلى قدوته في المسرح هو الزعيم عادل إمام.



وتحدث أحمد حلمي، عن الزعيم عادل إمام خلال لقائه ببرنامج "et بالعربي" قائلًا: "قدوتي في المسرح الزعيم عادل إمام، بالنسبة ليا يعني إيه مسرحية تقعد 8 سنين.. وأقل مسرحية تقعد 5 سنين وفي مسرحية بتقعد 11 سنة، إزاي الجمهور مخلصش المفروض يخلص".

وتابع: "مقدرش أقدم مسرحية لمدة 11 سنة، دا رقم الزعيم عادل إمام محدش يقدر يجي ناحيته، حتى لو وصلت هتبقى 11 سنة إلا يوم ونقف، لأن دا الرقم القياسي بتاع عادل إمام ومحدش يقدر يكسره".



أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.



وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.