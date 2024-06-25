نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره المركز الثالث٠٠ محمد ثروت يروج لفيلمه 'عصابة الماكس' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الممثل محمد ثروت، لفيلمه الجديد "عصابة ماكس" وذلك عن طريق نشر فيديو إعلان الفيلم عبر ستوري صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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يعد فيلم “عصابة الماكس” للمخرج حسام سليمان أحد أهم الأعمال الكوميدية المشاركة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وينافس مع مجموعة قوية بين عدة أفلام، التي تدخل في المنافسة بجدارة وحقق إيرادات عالية فور عرضه في السينمات.

فحقق فيلم «عصابة الماكس» إيرادات بلغت 631 ألف و849 جنيه، ليحتل المركز الثالث في شباك التذاكر، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم "عصابة الماكس"



فيلم "عصابة الماكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

قصة “عصابة الماكس”



فيلم “عصابة الماكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.