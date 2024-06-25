نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة٠٠ علي الطيب يروج للحلقة الآخيرة من مسلسله 'مفترق الطرق' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الممثل علي الطيب للحلقة الآخيرة من مسلسله الجديد "مفترق طرق"، وذلك عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر صور له من المسلسل.

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وتدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول، شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"

أبطال مسلسل مفترق طرق

ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.