نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبلبة وبوسي شلبي تشاهدان فيلم 'عصابة المكس' في دور السبنما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت المذيعة بوسي شلبي صورة جديدة، وذلك عبر ستوري صفحتها الرسمية، بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام " ٠

وظهرت بوسي في الصورة برفقة النجمة لبلبة، وهم حاملين الفشار لدخول فيلم "عصابة الماكس"، في أحد الفنادق المصرية الشهيرة ٠

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قصة فيلم “عصابة المكس”

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.



أبطال فيلم عصابة المكس



فيلم عصابة المكس بطولة: أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، ويشارك في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: أحمد السقا، كريم فهمي، محمد ثروت، حمدي المرغني، والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان، الفيلم سيتم تصويره في الفترة المقبلة في أكثر من محافظة في مصر، ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الاضحي ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لاحمد فهمي للسينما للعام التاني على التوالي بموسم عيد الاضحي

أحدث أعمال لبلبة



ومن ناحية اخري، تنتظر لبلبة خلال الفترة المقبلة عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشارك فيه كل من: منى زكي، أحمد السعدني، الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، تارا عماد، وتعرض العمل لسلسلة كبيرة من الأزمات خاصة بعد وفاة أحمد حلاوة، وإلى الآن لم تعلن الشركة المنتجة موعدا نهائيا لعرضه.



آخر أعمال لبلبة



وكان آخر أعمال لبلبة هو مسلسل الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف والذي عرض في موسم رمضان 2023،من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وشارك في العمل كل من: آسر ياسين، خالد الصاوي، وفاء عامر، فتحي عبدالوهاب وآخرون.