تعرف على تفاصيل دور هشام ماجد في " إكس مراتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان هشام ماجد تصوير مشاهده في فيلم “ إكس مراتي” برفقة النجمة أمينه خليل ومن المقرر أن يتم طرحه قريبا.

ويجسد هشام ماجد دور طبيب نفسي ومتزوج من النجمة أمينه خليل ويعيش العديد من المواقف الكوميدية.

آخر أعمال النجم هشام ماجد فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.