نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم محمد هنيدي في الدورة السابعة عشر من المسرح القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة المسرح القومي بقيادة النجم محمد رياض عن موعد الدورة السابعة عشر من المسرح القومي حيث ستقام بدءا من يوم 15 يوليو حتى ٣٠ يوليو ويقام حفل الافتتاح على المسرح الكبير بـ دار الأوبرا المصرية



ومن المقرر أن يتم تكريم محمد هنيدي ضمن حفل الافتتاح على المسرح الكبير بـ دار الأوبرا المصرية، والذي سيشهد حفل توزيع الجوائز

يقدم محمد هنيدي مسرحية ميوزيكال سكول ضمن مسرحيات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، موعد عرض مسرحية ميوزيكال سكوول، وشارك بوستر المسرحية عبر حسابه الشخصي، وعلق: المسرحية الكوميدية ميوزيكال سكوول من بطولة الفنان محمد هنيدي، على مسرح بكر الشدّي ضمن مسرحيات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضيات الإلكترونية في الرياض، من 20 يوليو إلى 24 يوليو.