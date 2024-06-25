نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء القادم..طرح أغنية برنامج "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الصفحة الخاصة ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الفنان عمرو سعد والفنان أحمد سعد الأغنية الدعائية للبرنامج حيث نشرت البرومو الخاص بالأغنية وعلقت عليه قائلة: "إحنا الأوائل، انتظروا الأغنية كاملة يوم الأربعاء الساعة 7 برنامج بيت السعد".

منشور صفحة برنامج بيت السعد

تفاصيل برنامج "بيت السعد"

يخوض الفنان عمرو سعد تجربة التقديم التلفزيوني لأول مرة مع شقيقه الفنان أحمد سعد وذلك من خلال برنامج "بيت السعد" ويتم الآن تصوير البرنامج في العاصمة السعودية الرياض، وتضم قائمة ضيوف البرنامج باقة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي، منهم الفنان محمد هنيدي والفنانة إليسا، والفنان أحمد السقا، والشاب خالد، ويقوم بإخراج البرنامج المخرج محمد سامي.

أحدث أعمال الفنان عمرو سعد

يستعد الفنان عمرو سعد لبدأ تصوير مسلسله الجديد "سيد الناس" في شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، وهو من إخراج محمد سامي.

عمرو سعد ضيف شرف فيلم “الست”

والجدير بالذكر أنه يجسد الفنان عمرو سعد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فيلم "الست" مع الفنانة مني زكي، ومن المقرر أن يبدأ عمرو تصوير دوره خلال الفترة القليلة المقبلة.

اخر اعمال عمرو سعد

وكان اخر اعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.

قصة مسلسل الأجهر

تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

حقق الفنان أحمد سعد نجاحات كبيرة بأغانيه في الفترة الأخيرة، وآخر أعماله كانت أغنية "يا ابن المحظوظة" التي قدمها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد. الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.