نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مليئة بالحب.. رانيا فريد شوقي تهنئ زوجها بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي أن تهنئ زوجها بعيد ميلاده وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت رانيا فيديو يجمعها بزوجها وعلقت عليه قائلة: "كل سنة وانت طيب زوجي الحبيب وعقبال مليون سنة يارب في صحة وعافية وستر وخير ونجاح يارب".

ابطال مسرحية مش روميو وجوليت



وفي سياق آخر شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي في مسرحية “مش روميو وجوليت” من بطولة الفنانة علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وإخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، ملابس علا جودةـ مي كمال، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، مخرج منفذ صفوت حجازي، وإخراج عصام السيد.

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، كان مسلسل أبوالعروسة 3، الذي تصدر التريند فور عرضه على الشاشة، والمسلسل شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم سيد رجب، سوسن بدر، كارولين عزمي، ولاء الشريغ، صفاء الطوخي وأحمد صيام.