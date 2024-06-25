3 أفلام روائية وتسجيلية في نادي سينما أوبرا دمنهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى فعاليات نادى السينما بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وذلك في إطار خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة الوان الإبداع الفني.

أفلام روائية قصيرة وتسجيلية

وتعرض فيلمين روائيين قصيرين هما رزق وفوتوجينيك،وآخر تسجيلي قصير بعنوان مشروع تخرج عن القاهرة، وذلك في السابعة مساء الجمعة 28 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور ويعقبهم ندوة للمناقشة تستضيف المخرجان شريف جابر ومحمود خواجة ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

فيلم رزق

تدور أحداث فيلم رزق إخراج شريف جابر حول طالع النخل الذى يقع فى مأزق بسبب حلول موسم الحصاد ومرضه الذى يمنعه من القيام بمهمته وذلك بعد هروب ابنه المعاون له نتيجة قسوته.

فيلم " فوتوجينيك"

أما فيلم " فوتوجينيك" مستلهم عن قصة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس سيناريو وإخراج شريف جابر سالم ويدور حول شاب يهوى التصوير الفوتوغرافي لديه اعتقاد راسخ أن عدسة الكاميرا أصدق من العين البشرية إلى أن يقع فى الحب وتحدث مفاجأة.



فيلم "مشروع تخرج عن القاهرة"

وفيلم "مشروع تخرج عن القاهرة" إخراج محمود خواجه تدور أحداثه حول شاب يعود إلى مدينته الصغيرة بعد قضاء فترة طويلة في القاهرة موثقًا رحلته على طول الطريق ويبدأ في إجراء مقارنات بين طبيعة الحياة في المدينتين.