الليلة.. أمسية كلاسيكية للفيولينة والبيانو بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات الثقافة المصرية لتقديم الفنون الجادة والراقية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية كلاسيكية للفيولينه والبيانو يحييها عازف الفيولينه محمد شرارة بمصاحبة عازفة البيانو نهى كمال، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 25 يونيو على المسرح الصغير.

باقة مختارة من الأعمال الكلاسيكية لأشهر المؤلفين الموسيقيين

يتضمن البرنامج باقة مختارة من الأعمال الكلاسيكية لأشهر المؤلفين الموسيقيين العالميين منهم موتسارت، كرايسلر، برامز، باجنيني وايزايي.

نبذة عن محمد شرارة

يذكر أن محمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية عريقة فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار.

تعرف الجمهور إلى شرارة الابن للمرة الأولى عازفًا ماهرًا على آلة الفيولينة ثم اتجه للقيادة منذ ثلاث سنوات، عقب فترة تأهيل عبر ورش لفن القيادة الموسيقية في مصر وروسيا وسويسرا.

الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسي الدكتورة لمياء زايد لمركز تنمية المواهب احتفلت باليوم العالمي للموسيقى على المسرح الصغير.

قدم الحفل فصول البيانو إشراف وتدريب كل من الدكتورة مارسيل متى والدكتورة مريم المملوك، وتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال كبار المؤلفين العالميين منهم" هايدن، شوبان، بيتهوفن، تشايكوفسكى، موتسارت، سان صانس، خاتشاتوريان، بروكوفيف"