نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات ألفت إمام في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة الفت إمام خلال حلولها ضيفة علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن هناك بعض من الناس يتصيدوا الجمل ويجتزءوا الحوار ويربطوا جملة من هنا وجملة من هناك ويتسببوا في أزمات دون وعي أو ضمير.

ابرز الشائعات

وأضافت أن هناك شائعات عن أنها قالت أنها لم تشارك مع الزعيم عادل امام بمسلسل " فالنتينو" لأنها لا تحب سلق البيض وهذا كلام غير صحيح وعار تمام من الصحة، وعن اعتذارها عن المشاركة بمسلسل فالنتينو أشارت إلى أنها اعتذرت لأسباب أنها كانت مشغولة بأعمال أخرى ولديها ظروف، مُضيفة:"بالتأكيد اتشرف بالعمل مع الزعيم وكانت لي تجربة واحدة من خلال فيلم " الواد محروس بتاع الوزير"، مشيرة إلى أن الحلقات جاءت لها غير كاملة وهي ترغب دائمًا في معرفة كافة تفاصيل العمل وعلى الاقل ٢٠ حلقة، وفوجئت بأن هناك من قال إنها رفضت فلانتينو لأني مش بحب سلق البيض.

أسباب غيابها عن الشاشة وعودتها مرة أخرى

وعلى جانب آخر، تضمنت الحلقة كشف أسباب غيابها عن الشاشة لمدة ست سنوات، كما تحدثت عن عودتها من خلال مسلسل " كامل العدد " وشخصية الجدة فاتن والتي قدمتها بشكل رائع.

مسيرتها الفنية

والحديث عن مسيرتها الفنية وبدايتها حيث قدمت ما يقرب من 95 عمل ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، مرورًا بعدد من المحطات الهامة في حياتها ومنها مسلسل رأفت الهجان، وايضًا مشاركتها مع النجم احمد زكي في فيلم هيستريا، وأيضًا دورها بمسلسل "ونيس".

أسباب غيابها عن منصات التواصل الاجتماعي

وكشفت الستار عن السر الذي جعلها بعيدة عن السوشيال ميديا، والسر في وحدتها والعيش مع نفسها، والسر الذي جعل البعض يقول إنه يوجد خلاف بينها وبين الفنانة نادية الجندي.

