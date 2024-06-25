نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باليه "جيزيل" يعود بروح رومانسية على مسرح أوبرا القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أربعة عروض للباليه الشهير "جيزيل"، من إخراج أرمينيا كامل وتصميم جان كواريللى وجوليس بيرروت وعبد المنعم كامل، على المسرح الكبير في أيام 27 و28 يونيو و1 و2يوليو الساعة الثامنة والنصف مساءً.

قصة مؤثرة تجمع بين الحب والخيانة

يروي الباليه قصة جيزيل، الفتاة الريفية التي تقع في حب ألبرت، الشاب النبيل الذي يخفي هويته الحقيقية.

تكتشف جيزيل خيانته وتنهار من الحزن، لتتحول في الفصل الثاني إلى أحد الأرواح المعروفة بـ "الويليس"، تسعى للإنتقام ولكن حبها لألبرت يدفعها للحماية بدلًا من الانتقام.

تاريخ "جيزيل" الكلاسيكي يُعد باليه

"جيزيل" من أبرز الأعمال في تاريخ الباليه الكلاسيكي، عُرض لأول مرة في باريس عام ١٨٤١ وأصبح جزءً لا يتجزأ من ريبورتوار فرق الباليه العالمية، يجسد الباليه الرومانسي هذا تجربة فنية تجمع بين الموسيقى الراقية والأداء الساحر لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

فرصة للاستمتاع بالفن الكلاسيكي

تعتبر هذه العروض فرصة استثنائية لعشاق الباليه للاستمتاع بأداء رائع يجمع بين الدراما العميقة والرقي في التعبير الفني، تحت إشراف فني متميز وإضاءة تأسر الألباب.

باختصار، يقدم باليه "جيزيل" فرصة مثالية للاستمتاع بالجمال الرومانسي والفن الكلاسيكي على مسرح أوبرا القاهرة.