نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محرم فؤاد إرث فني وزواجه من تحية كاريوكا سبب له أزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نحتفل اليوم الذكرى الـ 90 لميلاد الفنان الكبير محرم فؤاد، الذي لا يزال حاضرًا في قلوب عشاق الفن ومحبيه حول العالم، ويظل إرثه الفني الذي لن يُنسى.

نشأته

ولد الفنان محرم فؤاد، في القاهرة ولكن أصوله تنتمي إلى سوهاج، وقد ولد في 25 يونيو 1934، ونشأ في أسرة تضم تسعة أشقاء.

زيجاته وعلاقته بتحية كاريوكا

تعد علاقة محرم فؤاد بتحية كاريوكا واحدة من أبرز النقاط في حياته الشخصية، حيث كان زواجهما يتصف بالجدل والأزمات، مما أدى في نهاية المطاف إلى مشكلات قانونية.

الزواج من عايدة رياض

تزوج محرم فؤاد من الفنانة عايدة رياض، واستمر زواجهما لمدة 12 عامًا، حيث أكدت عايدة رياض أنه كان إنسانًا بسيطًا ومحبوبًا، وأنهما انفصلا في الثمانينيات بعد علاقة محتدمة.

الحياة الفنية والإبداع

محرم فؤاد لم يكن مجرد فنان بل كان يمتلك كاريزما استثنائية وروحًا ابن البلد، مما جعله يترك بصمة واضحة في تاريخ السينما والمسرح المصري.

التأثير والإرث الفني

يعتبر محرم فؤاد من الفنانين الذين تركوا إرثًا فنيًا متميزًا، حيث يحتفظ محبوه بذكراه وأعماله التي لا تزال تعتبر رمزًا في الفن العربي.