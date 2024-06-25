الليلة.. منوعات الزمن الجميل مع فرقة أوبرا الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات الثقافة المصرية لتقديم أروع أعمال رموز الموسيقى والغناء العربى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان منوعات من الزمن الجميل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء 25 يونيو علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

نخبة مختارة من أعمال الطرب العربي

يتضمن البرنامج موسيقى ألف بوسه لـ هاني مهنى مع نخبة مختارة من اعمال الطرب العربى التى وضعها كبار الملحنين منها، إن راح منك يا عين لـ منير مراد، طول عمري أحبك لـ كمال الطويل، قلبي سعيد لـ سيد مكاوي، قارئة الفنجان، حبيبها لـ محمد الموجي، قلبي ومفتاحه، منحرمش العمر منك لـ فريد الأطرش، ليالينا، على قد ما حبينا، أنا بستناك لـ بليغ حمدي، ع هدير البوسطة لـ زياد الرحباني،والنبي يا جميل لـ كارم محمود، لامونى الناس لـ حسن أبو النبي أداء النجوم: ياسر سعيد، محمد الخولي، محمد رئيس، هبة حسن، كريم زيدان، ولاء طلبة، هبة إسماعيل، فاطمة زين وندى غالب .



نبذة عن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.