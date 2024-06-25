نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يكشف عن أحدث أعماله الغنائية وتفاصيل تعاونه مع تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رامي صبري، خلال لقاء مع برنامج Et بالعربي، عن أحدث أعماله الغنائية التي ينتظر طرحها هذا العام،ومن بين هذه الأعمال، دويتو يجمعه بالنجم تامر حسني، وأعلن عن موعد طرحها في تصريحاته المثيرة للجمهور.

وكشف رامي صبري الستار عن أحدث أعماله الفنية خلال لقاءه مع برنامج Et بالعربي، مما أثار حماس الجمهور لسماعها قريبًا.

تعاون مع تامر حسني

أعلن رامى صبري عن تعاونه المنتظر مع النجم تامر حسني في أغنية دويتو، وأكد أنهما يعملان على تقديم عمل فني يجمع بينهما.

أساسيات طرح الأغنية للصيف

أكد رامي صبري أهمية طرح أغنية للصيف كل عام، وأنه يفكر أحيانًا في طرح ألبوم كامل كل عام أو كل عامين حسب رغبته الفنية.

تفاصيل عن الدويتو

تحدث رامي صبري عن التحضيرات للدويتو مع تامر حسني، وكيفية استعدادهما لتقديم عمل فني يلفت الأنظار ويحظى بإعجاب الجمهور.

هذه التصريحات تأتي بعدما كان قد كشف تامر حسني عن هذا التعاون المثير منذ عدة أشهر، مما جعل الجمهور يترقب بفارغ الصبر الأغنية المشتركة بينهما.