الفيلم الفلسطيني اللِد ينطلق في سينما عقيل بالإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد الفيلم الوئاثقي الفلسطيني اللِد للمخرجين رامي يونس وسارة إما فريدلاند انطلاقه التجاري المنتظر في الإمارات العربية المتحدة في سينما عقيل لمدة أسبوعين من 28 يونيو وحتى 11 يوليو.

قصة فيلم اللد



يحكي الفيلم قصة مدينة اللِد التي مثلت يومًا حلقة وصل بين فلسطين والعالم؛ ماضيها وحاضرها وتخيل افتراضي لما كان من المحتمل أن يغدو مستقبلها. تحكي لنا المدينة، التي تقوم بأدائها الصوتي ميساء عبد الهادي، عمق التأثير والصدمة المدمرين للمجازر والتهجير الذين حطما هويتها. ويكشف ساكنو المدينة في حكاياتهم الكثير عن اللِد.

وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان عمّان السينمائي الدولي بالأردن، حيث نافس في مسابقة الأفلام الوثائقية العربية الطويلة وفاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي بالإضافة إلى جائزة الفيبرسي، ثم جال بعدها عدة مهرجانات دولية منها مهرجان بونه السينمائي الدولي في الهند ومهرجان الشرق الأوسط الآن ومهرجان الأرض السينمائي بإيطاليا، مهرجان ريل فلسطين السينمائي بالإمارات العربية المتحدة، ومهرجانيّ الفيلم الفلسطيني وملبورن لأفلام الخيال العلمي في أستراليا.



جوائز الفيلم



حصد الفيلم عدة جوائز كان آخرها جائزة أفضل فيلم آسيوي بمهرجان برمانا للسينما الآسيوية بإيطاليا، وتنويه خاص من لجنة التحكيم وتنويه من الاتحاد الوطني لنقاد السينما من مهرجان سغاردي ألتروف الدولي لسينما المرأة بإيطاليا. كما حصد مؤخرًا جائزة الجمهور في مهرجانين، حيث فاز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي بمهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية وجائزة اختيار الجمهور لأفضل فيلم طويل بمهرجان سان دييغو للفيلم العربي.

فريق عمل اللد



اللِد من إخراج رامي يونس وسارة إما فريدلاند ويشاركهما التأليف إياس سلمان، ويشارك روجر ووترز عضو فرقة بينك فلويد الشهيرة كمنتج منفذ للفيلم. تتولى MAD WORLD مبيعات الفيلم عالميًا بينما تتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي.