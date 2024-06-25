نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تكشف عن موعد طرح أغنية "يا ليالي" من ألبوم "مفيش ممنوع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة لطيفة عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "يا ليالي"، حيث شاركت جمهورها ببوستر الأغنية، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه:" استنوا كليب أغنية يا ليالي من ألبوم مفيش ممنوع الساعة ٦ بتوقيت القاهرة على قناتي على اليوتيوب".



وأضافت:" واستنوا الألبوم كامل على كل المنصات الموسيقية الساعة ٦ بتوقيت القاهرة أنغامي، يوتيوب ميوزك، سبويتفاي، ديزر، تيك توك".

تعليقات الجمهور على منشور لطيفة

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال لطيفة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.