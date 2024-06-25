نفاذ جميع تذاكر حفل الفنان مدحت صالح في المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن أمس عن نفاد جميع تذاكر حفل الفنان مدحت صالح المقرر إقامته في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في يوم 29 يونيو، ضمن فعاليات موسم الصيف الحالي.

تفاصيل تذاكر الحفل

وكانت دار الأوبرا المصرية، قد أعلنت عن طرح تذاكر حفل مدحت صالح عبر منصة تذكرتي، حيث بدأت أسعار التذاكر من 750 جنيها مصريًا.

مشاركة مدحت صالح في مسلسل "امبراطورية ميم"

خلال شهر رمضان، شارك مدحت صالح بأداء تتر مسلسل "امبراطورية ميم"، الذي يتناول قصة درامية اجتماعية تدور حول أب يعتني بستة أبناء بعد وفاة زوجته، وتصاعد الأحداث التي تؤدي إلى طلب أولاده تنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، حيث يفاجأ الأب في النهاية بأنه من تم اختياره ليكون حاكمًا للبيت.

مسلسل "امبراطورية ميم" من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة، وشارك في بطولته خالد النبوي، نور النبوي، مايان السيد، وحلا شيحة، وآخرون من النجوم.