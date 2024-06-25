نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان فرق الأقاليم يحتفي بـ "يا عزيز عيني" على مسرح السامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فرقة المركز الثقافي بطنطا عرضها المسرحي "يا عزيز عيني" في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، من تأليف وأشعار طارق عمار وإخراج أحمد عصام.

تكريم للأداء الفني

تتميز العروض ببطولة نخبة من الفنانين من بينهم محمد طلعت، وأحمد الرمادي، ومارينا أمير، بجانب غناء زياد ناصر ومارينا منير، وذلك بإشراف لجنة تحكيم متخصصة.

التأثير الفني والإبداعي

يتميز العرض بديكورات وأزياء بارزة من تصميم أحمد عبد العزيز، وموسيقى تصويرية لأحمد عفيفي، تعكس روح العمل وتضيف إلى تجربة الجمهور الفنية.

حضور لجنة التحكيم

شهد العرض حضور لجنة التحكيم المتخصصة التي ضمت مؤلفين موسيقيين ومخرجين، لتقييم الأداء الفني والتميز الإبداعي للعرض المسرحي.

تكريم الإنتاج الفني المحلي

يعكس "يا عزيز عيني" تطور وتنوع المشهد المسرحي المحلي، ويبرز دور فرق الأقاليم في إثراء الثقافة والفنون بمصر.

في ختام المهرجان، يبرز "يا عزيز عيني" كمثال بارز على التميز والإبداع في الإنتاج المسرحي الوطني، ويعكس التزام الثقافي والفني للمجتمع المحلي في طنطا.