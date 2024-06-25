نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية محمد سعد بفيلم "دكتور عدوه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم محمد سعد لبدء تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم “دكتور عدوه”، ويجسد خلاله شخصية طبيب أسنان اسمه سامح خلال أحداث العمل.

آخر أعمال محمد سعد

يذكر أن آخر أعمال محمد سعد فيلم كنز 2 بطولته كل من: محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، وغيرهم من الفنانين، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وعرض الفيلم عام 2019.

أبطال فيلم محمد حسين

وفيلم "محمد حسين"، وشاركه بطولته كل من: سمير صبري، مي سليم، دينا محسن (ويزو)، فريال يوسف، نبيل عيسى، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف شريف عادل، إخراج محمد علي.