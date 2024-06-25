تعرف على تفاصيل حفل جورج وسوف في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم جورج وسوف، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في لبنان، وذلك يوم السبت الموافق 13 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، وسوف يشاركه في الحفل المطرب آدم.



وكان جورج وسوف قد انتهى من تسجيل أغنية جديدة له باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاؤه من مرحلة المكساج.



آخر أعمال جورج وسوف

وفي سياق آخر، طرح جورج وسوف مؤخرًا أغنية "نجم عالي"، والأغنية من ألحان محمد يحيى، تأليف ملاك عادل، وتوزيع لـ زيزو فاروق، والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية نجم عالي



عشان مش شبهكو

بشد انتباهكو آه

عشان قلبي طيب

بتستغربوني

مالكمش غالي

وأنا نجم عالي

ما ينفعش أصلًا

في يوم تعرفوني

هو الكذاب هيعيش

مع غير الكذاب زيو

ولا الخاين هيعيش

مع غير الخاين زيو

هو الكذاب هيعيش

مع مين غير كذاب زيو

ولا الخاين هيعيش

مع مين غير خاين زيو

ياللي انتو دخلتوا حياتي غلط

اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا

إن أنا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا

إن أنا مش زيو

انا تعبت منكو

ومش هبقى منكو

وده عشان قلوبكو

ما فيش فيها خير

أنا ما انفعش ليكو

ولا هليق عليكو

من امتى الصغير

بيليق عالكبير

هو الكذاب هيعيش

مع غير الكذاب زيو

ولا الخاين هيعيش

مع غير الخاين زيو

هو الكذاب هيعيش

مع مين غير كذاب زيو

ولا الخاين هيعيش

مع مين غير خاين زيو

ياللي انتو دخلتوا حياتي غلط

اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا

ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا

إن أنا مش زيو.