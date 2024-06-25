في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير مسلسل "وتر حساس"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق الأسبوع المقبل تصوير أولى مشاهد مسلسل وتر حساس، وذلك بعد فترة من التحضيرات والاستعدادات تمهيدًا لطرحه قبل انتهاء هذا العام الجاري.

شخصية صبا مبارك في وتر حساس



تقدم صبا مبارك في العمل دور دكتورة، بينما تقدم إنجي المقدم شخصية محامية، وتجسد هيدي كرم دور إدارية، وهو من نوعية مسلسلات 45 حلقة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس



المسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها.

آخر أعمال صبا مبارك





خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني

أحداث لحظة غضب



دار مسلسل “لحظة غضب” حول طباخة تدعى “يمنى” تواجه العديد من التحديات، خاصة بعد اختفاء شريف الذي سيقلب الأحداث رأسًا على عقب، مما يدفعها للبحث عنه.



يستكشف المسلسل العلاقة الرومانسية المشوقة بين طرفين والتي تتخللها التشويق والمفاجآت، مع التركيز على السحر والدجل وفك الألغاز.