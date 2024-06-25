أول تعليق من هاني شاكر على حفظ البلاغ المقدم ضده بخصوص أغنية "رحماكي"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت النيابة العامة إلى حفظ البلاغ المقدم ضد الفنان هانى شاكر والذى اتهمه فيه أحد الأشخاص بسرقة قصيدة رحماكي والتي قام بغنائها منذ ما يقرب من عشرين عامًا، بعدما تبين للنيابة العامة عدم صحة البلاغ، ويدرس الفنان هاني شاكر حاليًا التقدم للنيابة العامة لرفع دعوى ضد المذكور عن واقعة السب والقذف والإبلاغ كذبًا، وحفظ كافة حقوقه المادية والأدبية والمطالبة بالتعويض اللازم.

تعليق هاني شاكر على البلاغ المقدم ضده



وعلق الفنان هاني شاكر على ذلك، في بيان صحفي له قائلًا: "إن حفظ النيابة العامة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدعي كذبًا بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدعيه علي شخصي بمنتهي التطاول بوصفي سارقًا لكلام الأغنية، الذي لم أدع أني أنا كاتبها بل هو لشاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي، ولكنه تعمد زج اسمي وإلصاق تهمة السرقة به، ولذلك فهو إجراء متوقع ومنطقي، وبدوري أوجه لها كل الشكر والتحية".

هاني شاكر:المدعي شخص غير معروف الهوية وأوجه اللوم لكل من ردد هذا الخبر دون الرجوع لي

وتابع: "وأوجه كل اللوم والعتاب لكل المواقع التي تناولت ورددت هذا الخبر الكاذب دون الرجوع لي للتأكد من صحة الكلام الفارغ، وخاصة أن المدعي شخص غير معروف الهوية والمدعي عليه فنان كبير يحرص دائمًا على سمعته ومصداقيته أمام نفسه أولا وجمهوره ثانيًا".