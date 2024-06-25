تعرف على التفاصيل الكاملة لمسرحية "ملك والشاطر" بطولة أحمد عز ويسرا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد كلًا من الفنان أحمد عز،والفنانة يسرا لعرض مسرحيتهم الجديدة، والتي تحمل اسم ملك والشاطر، غدًا الأربعاء 26 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 6 يوليو، على مسرح بكر الشدّي في السعودية.



أحداث مسرحية ملك والشاطر



وتدور أحداث المسرحية حول الشاب حسن، الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على الصاع الأسود، وهو المهر الذي طلبته الملكة ست الكل، لكي يتزوجها من شقيقتها كما سيشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات، فهل يستطيع الحصول عليها، وما هي اللعنة التي حلت بالملكة.

أبطال مسرحية ملك والشاطر



تضم مسرحية ملك والشاطر مجموعة من الفنانين منهم: يسرا، أحمد عز، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب.



آخر أعمال أحمد عز



ويعرض حاليًا لـ أحمد عز، فيلم ولاد رزق 3، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه بموسم عيد الأضحى، وشارك في بطولته: عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، إياد نصار، آسر ياسين، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم ولاد رزق 3



وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 في هذا الجزء أنه بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، وفي يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

آخر أعمال يسرا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا فيلم شقو، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وفيلم شقو، بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي