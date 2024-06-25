نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. وائل جسار يحيي حفل غنائي في الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان وائل جسار لاحياء حفل غنائي في الأردن يوم 5 منشهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من اغانيه المميزة.

آخر أعمال وائل جسار



في سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان وائل جسار الفنية، أغنية "كل وعد"، التي طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل أغنية "كل وعد"



أغنية "كل وعد" من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين، منتج منفذ رامز سليمان، وإخراج الكليب نور سالم.

كلمات الأغنية

كل وعد وعدته لك هوفيه لك متخافيش، كل حلم هيجي وقته وبأوانه متقلقيش، مش هقصر يوم معاكي صدقيني، اجمدي ده أنا بقوى بيكِ ما تضعفيش، انت نفسك كنتِ حلم في يوم حلمته.