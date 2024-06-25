نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض.. هنا الزاهد تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هنا وهي ترتدي بليزر باللون الأبيض وبنطلون يحمل نفس اللون، مع تسريحة شعر ويفي، وحازت الصور على الكثير من الإعجاب من قبل المتابعين.

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



والعمل يدور في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، يظهر خلاله هشام ماجد بشخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالم افتراضي يعيشان به ويصبحان أغنياء، ويظهر كل منهما بشخصيتين بالعمل.

والفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.