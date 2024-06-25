طرحه هذا العام.. رامي صبري يشوق جمهوره لـ دويتو جديد مع تامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم -

ينتظر الفنان رامي صبري عدد من الأعمال الغنائية الجديدة المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكشف رامي صبري عن كل هذا الجديد من خلال لقاءه مع ET بالعربي.

تفاصيل الدوتيتو الذي يجمعه بتامر حسني



وصرح رامي صبري خلال مقابلته بتفاصيل الدويتو وموعد طرحه معلقًا:"كل سنة اساسي عندي البوم أو كل سنتين حسب ما أكون عايز، وأساسي أغنية الصيف،وبعمل كذا دويتو السنة دي منهم دويتو بيني وبين تامر حسني صديقي العزيز إن شاء الله يعجبكم"، وسبق ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعه برامي صبري من عدة أشهر للإعلان عن هذا الدويتو.



آخر أعمال رامي صبري



والجدير بالذكر آخر أعمال رامي صبري أغنية Attraction بالعربي، بالتعاون مع المطربة الأوكرانية اتولوبوف،والأغنية من كلمات Andrii Belayev والشاعر تامر حسين، هندسة صوتية نادر سليمان، كمانجا محمد مدحت، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير على مستوى العالم.

أعمال رامي صبري القادمة



ويستعد "صبري" خلال الفترة القادمة لإطلاق عدد من المفاجآت لجمهوره بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر.

وكان النجم رامي صبري أصدر أول العام ألبومه الأخير “النهايات أخلاق” خلال الأشهر الماضية وحقق نجاحا كبيرا حيث أطلقه من 12 أغنية وتصدرت مجموعة كبيرة منها التريند ومنها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.