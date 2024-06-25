القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن خطط الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع الموسيقى والإرتقاء بالفنون تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بقيادة المايسترو شريف محى الدين بعنوان "سيريناده " وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢٨ يونيو علي مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"

تفاصيل البرنامج



ويتضمن البرنامج مختارات من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين منها " سرينادة رقم١٣ لـ موتسارت، سرينادة للوتريات لـ إدوارد إلجار، سرينادة للوتريات لـ تشايكوفسكي "

..ومن المعروف أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.

* وتريات الإسكندرية تعزف أعمال موسيقية عالمية بسيد درويش