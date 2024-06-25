لهذا السبب.. سمية الخشاب تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر اسم الفنانة سمية الخشاب، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بسبب النصائح التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" تويتر سابقًا، كما أعتادت منذ عامين.

ونشرت "الخشاب" قائلة: "التعليم مبحددش لا مصير ولا نيله، بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر مبتعرفش يبقي الشهاده هتقرطسها وتحط فيها طعميه".





و تابعت: "يا حبايبي الجو حر ملخصات إيه أسقطوا وخلاص".



و واستكملت: "احنا في زمن اللي يجيب فلوس > اللي يتعلم".

آخر أعمال سمية الخشاب

يذكر أن آخر اعمال سمية الخشاب الفنية، هو مسلسل "بـ100 راجل"، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "بـ100 راجل"







شارك في بطولة مسلسل "بـ100 راجل" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

أحداث مسلسل "بـ100 راجل"

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.