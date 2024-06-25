نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حفل جنات بـ مهرجان موازين "إيقاعات العالم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتألق الفنانة المغربية جنات اليوم الثلاثاء 25 يونيو علي المسرح في حفلًا غنائيًا بمهرجان موازين بالمغرب، وستقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

أعمال جنات القادمة

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من ناحية اخري، تستعد جنات لـ أغنية “خلصتني” مع المنتجة آلاء شاهين فى ثالث تعاون بينهما، ومن المقرر طرحها خلال موسم الصيف الحالي.

أحدث أعمال جنات

سبق، طرحت جنات أغنية “وحدة وحدة” بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، من كلمات وألحان: شريف شادي وتوزيع يوسف حسين اما مكس الماستر فكان لمهندس الصوت ماهر صلاح.

كلمات أغنية وحدة وحدة

وتقول كلمات الأغنية: قلبي ضرب دقه وحده وحده وحده.. والفتو وربيت الكبده وحده وحده.. ومعرفت كيفاش جرالي وحده وحده.. معرفت نمشي ولا نوقف قلبي ولا يرجف بعقلي دايره روايات لحكايه معايا سالات.. حبيتو وبغيتو انا قولو قولو.. وشفتو معرفت انا فين قولو قولو.. وداني وادنا دنا حبيبي.

آخر أعمال جنات

وكان آخر أعمال جنات هي أغنية "بنعيش مع ناس" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية، وايضا أغنية «الشمخ الجواني» من ألحان مصطفى العسال، وكلمات مصطفى حسن، وتوزيع مصطفي الخضري، أغنية «وكأنك سكر»، والتي طرحتها مايو الماضي، من ألحان مدين، وكلمات أحمد عيسي، وتوزيع يحي يوسف.

جوائز حصلت عليها جنات لمسيرتها الفنية

فازت بالمركز الأول في مسابقة رابعة بالإسكندرية، المركز الأول في مهرجان السياحة والتسوق في دبي، تكريم من كلية إعلام جامعة القاهرة، جائزة من قناة دريم، فوزها في الاستفتاء الجماهيري لقناة موزيك، جائزة أفضل مطربة من الإذاعة المصرية إذاعة الشرق الأوسط يناير، جائزة أفضل مطربة، تكريم من جريدة الطريق، لقب «أميرة الحب والرومانسية» في استفتاء موقع «بص وطل»، تكريم من جمعية روتاري الخيرية.

وأيضا حصلت علي جائزة أفضل مطربة في استفتاء موقع «في الفن»، جائزة من مهرجان شبكة راديو وتلفزيون العرب، أفضل مطربة شابة من Middle East Music Awards أو جوائز الشرق الأوسط للموسيقى، تكريم في مهرجان روتردام الهولندي، مهرجان الإسكندرية الغنائي، أفضل مطربة شابة لسنة 2013 من مجلة دير جيست، أفضل مطربة لسنة 2013 من موقع نواعم، رشحت لأربع جوائر من جوائز الموسيقى العالمية في 2014.

وأيضا لقب أفضل سنجل في 2008 من استفتاء قنوات شبكة راديو وتلفزيون العرب، تكريم من جريدة الموجز، جائزة الإسطوانة الذهبية من شركة التوزيع إيمي على أعلى مبيعات، تكريم من جريدة 24 ساعة، جائزة أفضل مطربة من الإذاعة المصرية إذاعة الشرق الأوسط، فوزها بلقب «عروسة الغناء العربي» في استفتاء الموقع اللبناني، أفضل مطربة من مجلة دير جيست.