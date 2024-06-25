نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النطق بالحكم بقضية حادث وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان.. 9 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف وليد محمود -مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان- عن تحديد جلسة يوم 9 يوليو المقبل، للنطق بالحكم في قضية حادث وفاة ابنته أميرة، والذي وقع في صيف العام الماضي 2023 بالساحل الشمالي.

ووجهت المحكمة للفتاة المتهمة، تهمة القتل وقيادة مركبة دون ترخيص، واستدعت نائب القنصل الفرنسي والألماني للحضور.

وكان أكد مدير أعمال مصطفى شعبان، أن محاميه سيقدم مفاجآت كثيرة في القضية ستغير مجرى القضية.

وتعود قضية حادث وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان، إلى شهر يوليو من العام الماضي 2023، حيث تعرضت الطفلة أميرة لحادث دهس تحت عجلات سيارة "كلوب كار" في منطقة الساحل الشمالي، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعدما خضعت لعدة عمليات جراحية قبل أسبوع من وفاتها.