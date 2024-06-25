نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مصطفى قمر يحيي أحدث حفلاته الغنائية في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان مصطفى قمر، لإحياء احدث حفلاته الغنائية، في لبنان، يوم 19 يوليو المقبل، ضمن موسم حفلات صيف 2024، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

ونشر " قمر" البوستر الرسمي للحفلة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا:" الجمهور الرائع أحبك كثيرًا، أراكم رائعين في لبنان".

آخر أعمال مصطفى قمر الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى قمر الفنية، هو فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي تم عرضه عام 2023، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.

أبطال وصناع فيلم "أولاد حريم كريم"

شارك في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، ريم كريم، والفيلم تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

أحداث فيلم "أولاد حريم كريم"

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين "كريم حسين" الذي جسد دوره الفنان تيام قمر، و"آيلا" وجسدت دورها الفنانة رنا رئيس، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها الذي يجسد دوره الفنان مصطفى قمر، أنّ العريس ابن زميلته وحبيبته السابقة "مها".