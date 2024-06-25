تفاصيل شخصية محمد سعد في فيلم "دكتور عدوه"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم محمد سعد لبدء تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان "دكتور عدوه"، وذلك بعد غياب طويل عن السينما دام لمدة 5 سنوات، ومن المقرر البدء في تحضيرات الفيلم تمهيدا لانطلاق تصويره.





شخصية محمد سعد في فيلم "دكتور عدوه"





ويجسد الفنان محمد سعد خلال أحداث فيلم "دكتور عدوه" شخصية طبيب أسنان اسمه سامح.





تفاصيل فيلم "دكتور عدوه"

وفيلم دكتور عدوه بطولة النجم محمد سعد، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد الرشيدي.





آخر عمل سينمائي لمحمد سعد



وكان آخر عمل سينمائي، شارك فيه محمد سعد هو فيلم «الكنز 2»، الذي دارت أحداثه حول حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة،

وشارك في بطولة العمل عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد مكي، أحمد حاتم، نهي عابدين، عبد العزيز مخيون، جميل برسوم.

آخر عمل درامي لـ محمد سعد





يشار أن آخر أعمال محمد سعد كانت مسلسل "الإكس لانس" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشارك في البطولة: أحمد فتحي، شيرين، ويزو، حسن عبدالفتاح وإبرام سمير، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت.





تدور أحداث مسلسل " الحاج إكس لانس" حول الحاج حناوي أو كما يعرف بالإكس لانس، الذي يجد نفسه بالصدفة متورطا مع عصابة كبيرة في تهريب الآثار بعد أن يصدم أحد الأشخاص بسيارته.

مسلسل "الحاج إكس لانس" تدور أحداثه في إطار كوميدي