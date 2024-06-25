نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسرحية ملك والشاطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض مسرحية ملك والشاطر بطولة يسرا وأحمد عز، وذلك بعدما انتهي صناع العمل من تحضيره خلال الفترة الماضية، من أجل بدء العروض في المملكة العربية السعودية غدًا الأربعاء.

موعد عرض مسرحية ملك والشاطر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن موعد انطلاق مسرحية ملك والشاطر، والمقرر انطلاقها غدا الأربعاء بالمملكة العربية السعودية، من 26 يونيو الجاري حتى 6 يوليو المقبل، وذلك على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض الجاري.

قصة مسرحية ملك والشاطر

تدور أحداث المسرحية حول شخصية الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على السعسع الأسود الذي طلبته الملكة مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات.

تركي آل الشيخ يروج لمسرحية ملك والشاطر





سبق، روج تركي آل الشيخ لمسرحية ملك والشاطر، بعدما نشر البرومو الرسمي عبر صفحته الرسمية على «انستجرام» وعلق عليه: «لا تفوتكم مسرحية ملك والشاطر للنجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو».

أبطال مسرحية ملك والشاطر

تضم مسرحية ملك والشاطر بجانب الفنان أحمد عز، عدد من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: يسرا، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.

التعاون بين يسرا وأحمد عز

ويذكر ان مسرحية ملك والشاطر، تعد التعاون الرابع بين يسرا وأحمد عز بعد أن اجتمعا من قبل في 3 أعمال هي فيلم كلام الليل في 1999 ومسلسل ملك روحي في 2003، فيلم ولاد رزق 2 في عام 2019، ويعد هذا العرض المسرحي الثالث الذي يقدمه أحمد عز في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، أما يسرا فهي مبتعدة عن المسرح منذ انتهاء عرض مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002.

يسرا تروج لـ مسرحية ملك والشاطر

والجدير بالذكر ان الفنانة يسرا، قد روجت لـ مسرحية ملك والشاطر، ونشرت بوستر مسرحية ملك والشاطر، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: مسرحية ملك والشاطر مع النجم الكبير حبيبي أحمد عز بعد آخر مشاركة معه في ملك روحي.. المسرحية بداية من 26 يونيو حتى 6 يوليو على مسرح بكر الشدي بالسعودية.