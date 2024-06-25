نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الرافعي يكشف عن كواليس مشاركته في فيلم" ولاد رزق 3 - القاضية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل الفنان أحمد الرافعي، اليوم الثلاثاء، ضيفا في برنامج "عيش صباحك"، مع الإعلامي يوسف التهامي والإعلامية فانا إمام، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشف خلال اللقاء عن كواليس مشاركته في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، وتحدث أيضا عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الشخصية ومشواره الفني.

تحدث "الرافعي" عن كواليس شخصية "سلطان الغول " في فيلم "ولاد رزق 3" قائلا:" كلموني قالولي أستاذ طارق العريان عاوز يلتقيني، ولما اتقابلنا حكا لي الموضوع عامل إزاي، ولما وصل للسطر المتمم للشخصية أدركت حلاوة الدور وفي نفس اللحظة قلت له متشكر جدا إنك شوفتني في التركيبة دي".

وأضاف قائلا:"تركيبة الشخصية كا كل فيها تحدِ من تحديات التمثيل تفتح الشهية الممثل لتقديمها، والدور كان مغري خاصة أنه غير متكرر الحدوث".



أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين،أحمد الرافعي، محمد ممدوح، علي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.