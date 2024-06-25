نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. نهال عنبر تساند "كندة علوش" في مرضها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نهال عنبر على دعم النجمة كندة علوش، وذلك بعد إعلان اصابتها بسرطان الثدي وتلقيها للعلاج الكيماوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





وشاركت نهال عنبر صورة لـكندة علوش عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "ألف سلامه عليكي يا حبيبتي ربنا معاكي ويقويكي.. كلنا بندعيلك ربنا يكمل شفاكي علي خير".





أحدث أعمال نهال عنبر





وعرض مؤخرًا لنهال عنبر مسرحية عفارت عليك والمسرحية تضم مجموعة من النجوم أبرزهم النجمة القديرة نهال عنبر، والنجوم منير مكرم وكريم الحسينى ومراد فكري وأحمد بسيم ونيڤين رفعت وسمير بدير وشريهان قطب، هبة غندور وحسيني زهران وشيماء النمس وامل اشرف وعمرو امين وبوسي الأمير وأحمد فؤاد وماريان عادل وفجر الحسيني، أزياء فاطيما محمد، موسيقى احمد السيد، مساعدا إخراج الحسيني زهران، مخرجان منفذان ياسر يني، العرض من انتاج كلاكيت للإنتاج الفني (حسن عبدالحميد)، اشراف إدارى د.احمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي ".

عودة البارون

كما تنتظر نهال عنبر عرض مسلسل عودة البارون الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة، وذلك يعود لشركة الإنتاج، وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق.