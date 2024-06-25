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تعرف على نجوم حفل "ديسكو 90" ببيروت

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نجوم حفل "ديسكو 90" ببيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنظمة لحفل غنائي ببيروت تحت شعار «ديسكو 90»، ويقام الحفل يوم يوم 25 يوليو المقبل، وتم وصفه بأنه نوستالجيا لموسيقى جيل التسعينيات.

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نجوم حفل "ديسكو 90" ببيروت

 

ويضم حفل "ديسكو 90" 5 نجوم مصريين أسطوريين: إيهاب توفيق، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وحسام حسني، ومحمد فؤاد.

 

موعد تذاكر حفل "ديسكو 90"

 

وأعلنت إدارة حفل "ديسكو 90" التذاكر متاحة يوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 3 مساءً، ونشرت الشركة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بوسترات تحمل صور الفنانين المشاركين بالحفل.

 

حفل "ديسكو 90" بالسعودية

 

سبق، شارك هشام عباس، ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق، بحفل غنائي بالسعودية ضمن حفلات موسم الرياض، تحت شعار "حفل كاسيت 90"، بمسرح أبوبكر سالم، بالمملكة العربية السعودية، وقدموا باقة من أروع أغانيهم التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معاها.

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اخر اعمال ايهاب توفيق

 

وكان اخر اعمال ايهاب توفيق هي أغنية «أيوة يا غشاش»، من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور، كلماتها: بتبين غير المتداري جواك على طول.. وكمان في عينيك حكايات دايمًا عكس ما بتقول، بتبين غير المتداري جواك على طول..، وخلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤل، ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين.

آخر أعمال حميد الشاعري

 

وايضا آخر أعمال حميد الشاعري مشاركته في أغنية " "السهر والانبساط"، والتي هي من كلمات أكرم حسني، ألحان مصطفى العسال وأكرم حسني، وتوزيع أحمد وحيد، وتقول كلماتها: “السهر والانبساط.. الطبلة وصوت الصاجات.. جوز ولوز ومكسرات بيخلوا القلب يرقص الهيصة والاحتفال.. والبنات حلوين جُمال.

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آخر اعمال هشام عباس

 

وتعد أغنية شوجر دادي، آخر اعمال هشام عباس، وهي الأغنية الدعائية للفيلم الذي يحمل نفس عنوانها، بطولة الفنانة ليلى علوي، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع محمود عفيفي، وشارك بالفيلم كل من: الفنان بيومي فؤاد، فرح الزاهد، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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آخر أعمال حسام حسني

 

وكان آخر أعمال حسام حسني هي اغنية “إسم الله عليك"، وجاءت أغنية اسم الله عليك من توزيع شركة "مزيكا " ومن كلمات شادي جمال وألحان حسام حسنى ومن توزيع باهى وتسجيل أحمد رضا، وهي برفقة فرقة تشكيلة التي تضم  مجموعة من الفنانين هم "حسام حسنى،أحمد شحوري، نبيل باهى، سامى ماضى.

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آخر أعمال محمد فؤاد

 

وتعد أغنية "علو السما" آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية، وهي أغنية رومانسية ضمن فيلم "المطاريد" تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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