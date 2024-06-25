عاجل: "راجل إستثنائي نهض بالفن العربي".. رامي صبري يُشيد بتركي آل الشيخ ويُعلن عن حفل جديد في كندا

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أحمد جودة - القاهرة - "راجل إستثنائي نهض بالفن العربي".. رامي صبري يُشيد بتركي آل الشيخ ويُعلن عن حفل جديد في كندا

رامي صبري يُشيد بدعم تركي آل الشيخ للفن ويُعلن عن حفل جديد في كندا.. أشاد الفنان المصري رامي صبري بالدعم الكبير الذي يقدمه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لتطوير الفن والسينما في العالم العربي.

وقال صبري في تصريحات تلفزيونية، إنّ تركي آل الشيخ هو بمثابة "أيقونة" في المجال الفني، وأنه يتمنى وجود شخص مثله في كل بلد عربي.

ووصف صبري الدور الذي يلعبه آل الشيخ بـ "الاستثنائي"، مؤكدًا أنه ساهم بشكل كبير في النهوض بالفن العربي خلال السنوات الماضية.

وأشار صبري إلى أنه يُشارك بانتظام في الحفلات التي تقام في السعودية تحت رعاية تركي آل الشيخ، وذلك لما يميزها من حماس جماهيري كبير ونجاح باهر.

وإلى جانب إشادته بدعم آل الشيخ للفن، أعلن صبري عن حفله الجديد الذي سيُقام في مدينة تورنتو بكندا يوم 1 نوفمبر 2024.

تركي آل الشيخ يعلن إقامة فعاليات ترفيهية في السعودية

ومن الجدير بالذكر، أن تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخرًا عن إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وتشمل هذه الفعاليات 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية التي يشارك فيها فنانون عرب وعالميون.

ويُعدّ رامي صبري من الفنانين المصريين المميزين، الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وقدم صبري العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، كما شارك في بطولة عدد من الأفلام والمسلسلات.

ويُتوقع أن يحظى حفل رامي صبري الجديد في كندا بحضور كبير من الجماهير العربية المقيمة هناك.