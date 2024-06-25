كل ما تريد معرفته عن ألبوم لطيفة الجديد "مفيش ممنوع"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة لطيفة ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، قامت بتصوير كافة أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب.

تفاصيل ألبوم لطيفة الجديد "مفيش ممنوع"

وبدأت بـ أغنية "يا ليالي" وتطرح باقي الأغاني تباعا، الألبوم يضم 10 أغاني متنوعة، صورت 7 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني.

لطيفة تتصدر تريند موقع X

وتصدرت لطيفة تريند موقع X "تويتر سابقا" فور طرح أغاني الألبوم، الذي يحتوي على 8 أغاني باللهجة المصرية، وأغنية بلهجات عربية أخرى.

أغاني ألبوم لطيفة الجديد "مفيش ممنوع"

وضم اغنية "مفيش ممنوع" من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل، "زعمة لاباس" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين قلسي، "الحياة سكرة" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، "أنا المرسى" من كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع خالد فتوح، "نويت أعانده" من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر.

وايضا اغنية "يا ليالي" من كلمات مللك عادل وألحان فلكلور ليبي وتوزيع تميم، "بتقول جرحتك" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع تميم، "ضعف الإحساس" من كلمات مؤمن سالم وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، "مطول الوجع" من كلمات حسام سعيد ألحان محمود أنور وتوزيع تميم، "الورق" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان زياد الطويل وتوزيع تميم

آخر أعمال لطيفة

وكان آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل، وجاءت كلمات أغنية سحابة صيف للطيفة كالتالي: سحابة صيف وھتعدي وھتعدي، ونرجع تاني من تاني، ولا تستغنى يوم عني وھنعدي، ولا أنساك وتنساني، سحابة صيف وھتعدي وھتعدي، ونرجع تاني من تاني، ولا تستغنى يوم عني وھنعدي، ولا أنساك وتنساني، ده اللي عندك ھو عندي، اللي عندك ھو عندي، وانت أصلًا مخلوق عشاني، اللي عندك ھو عندي، اللي عندك ھو عندي، وانت أصلًا مخلوق عشاني، حبيبي حبيب عمري، أنا قدرك وفيك قدري، حبيبي حبيب عمري، أنا قدرك وفيك قدري، ومھما جرى ما بينا وكان، احنا أقوى من الزمان، احنا أقوى من الزمان، واللي عندك ھو عندي، اللي عندك ھو عندي، وانتَ أصلًا مخلوق عشاني.

