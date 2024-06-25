بإطلالة مبهجة.. رانيا فريد شوقي تبهر جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.



وظهرت رانيا في الصورة وهي ترتدي بلوزة لونها فوشيا، بنطلون لونه برتقالي، تركت شعرها منسدلًا ٠

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ناهد فريد شوقي ورانيا فريد شوقي



وفي سياق آخر، نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، شقيقتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، حيث نشرت صور جمعتها بها، معلقة:" للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة إلى الأبد وده من عيوب البشر.. أختي الحبيبة الغالية ناهد انا بعتذر لك لأني اعتدك في حياتي يمكن خيالي كان اضعف من إني اتصور فراقك".

وأضافت: يمكن خدتنا مشحانات الدنيا وربنا نور بصيرتنا ورجعنا لحضن بعض والحب اللي اتربينا عليه وحبنا لبابا كان دايما بيجمعنا يمكن لاني تنسيت اننا بنكبر كلنا والعمر بيخلص يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك اختي الكبيرة القوية العنيدة اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام وارادتها من حديد قوتك كانت بطمني عليكي انا مش عارفه انا بكتب ايه بس اللي حساه اكبر بكتير من أي كلام مازلت مش مستوعبه ولما حد بيقول الله يرحمها بتخض في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا بكل حركاته وطريقة كلامه ونظراته وهزارك".



المداح



وفي سياق آخر، شاركت رانيا فريد شوقي مؤخرًا في مسلسل" المداح" الجزء الثالث، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وقد انتهت أحداثه على حرق شخصية هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسي، بجامب ظهور الفنان ماجد المصري كضيف شرف، ة العمل بطولة حمادة هلال، لوسي، صبحي خليل، خالد سرحان، هبة مجدي، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، هلا السعيد، حنان سليمان، أحمد ماهر، أحمد كشك، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.