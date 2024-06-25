رمضان 2025.. باسم سمرة يتعاقد رسميا على العتاولة 2

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان باسم سمرة نجاحا كبيرا في دور "عيسي الوزان" في مسلسل العتاولة، الذي عرض في رمضان 2024، تعرض لحادث خلال أحداث الجزء الأول.

باسم سمرة يتعاقد رسميا على العتاولة 2

تعاقد باسم سمرة رسميا على المشاركة في الجزء الثاني من العتاولة والمقرر عرضه في رمضان 2025 مع أحمد السقا، وزينة وطارق لطفي، مي كساب، والمخرج أحمد خالد موسى.

تفاصيل العتاولة 2

يبدأ تصوير العتاولة 2 في شهر أكتوبر المقبل، يتم التحضير للعمل في الفترة الحالية، والتعاقد مع باقي أبطاله بشكل رسمي، ومعظمهم سيكونوا نفس أبطال الجزء الأول، ومن المقرر انضمام أبطال جديد إلى الجزء الثاني سيتم التعاقد معهم خلال أيام.

أبطال الجزء الأول من العتاولة

كان مسلسل العتاولة الجزء الأول مكون من 30 حلقة، وقدم بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

قصة العتاولة الجزء الأول

ودارت أحداث الجزء الأول من العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

باسم سمرة يروج لمسلسل العتاولة الجزء الثاني

روج باسم سمرة للجزء الثاني في الحلقة 29 بمسلسل العتاولة، في مشهد جمعه بطارق لطفي، قال عيسي الوزان: عايز تموت في المشهد الأخير مع أخوك نصار.. براحتك بس مش هتكمل معايا في الجزء الثاني، والجزء الثاني هيبقى فلوسه أكتر، وهيحقق نجاح أكبر، عاوزك تفهم يا غبي أن المسلسل خلاص خلص وكلها كام مشهد وتتر النهاية ينزل، والناس على القهاوي هتقف على رجلها وتصقف، والسوشيال ميديا هتتقلب، هيقولك نهاية غير متوقعة، الشر انتصر على الخير، عيسى الوزان حط على العتاولة، واحتمال كبير أوي المستشار تركي آل الشيخ يكلمني وألقى نفسي في joy Awords.

اخر اعمال باسم سمرة



وكان اخر اعمال باسم سمرة هو فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، ويقدم باسم خلاله شخصية أبو مخزون وهو شرير ويتاجر في السلاح، وتدور الأحداث في إطار أكشن كوميدي، يضم بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومصطفى غريب، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.